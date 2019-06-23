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Хакамада сняла ролик про «скандал» с мужем из-за сгоревших сырников

Знаменитость посмеялась над бытовыми ссорами в семье.

Хакамада сняла ролик про «скандал» с мужем из-за сгоревших сырников
Ирина Хакамада высмеяла бытовые ссоры. Фото: globallookpress.com

Ирина Хакамада опубликовала в в Instagram видео, в котором поиронизировала над бытовыми ссорами между супругами. В кадре 64-летняя звезда предстала в шортах, фартуке и со скороводой в руках, «обвинив» мужа в том, что из-за него сгорели сырники, приготовленные на завтрак.

«И все это сгорело! Сгорело, потому что ты начал рассказывать и остановиться ты не можешь, так как я должна тебя выслушать!», – говорит в ролике Хакамада.

Видео звезда сопроводила подписью: «Разборка. (Шутка)».

Фолловеры оценили юмор звезды.

«Хакамада, ты – лучшая»; «Класс! Высказалась и ушла в закат. Красиво. 100% никто не обиделся и выяснять отношения не стал, при таком виде сзади выяснять отношения было бы глупостью»; «Это шедеврально! И монолог, и вид сзади», – прокомментировали поклонники видео.

Напомним, Ирина Хакамада была замужем четыре раза. Сейчас звезда состоит в браке с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским, от которого у нее родилась дочь Мария. Хакамада долго не афишировала, что ребенок страдает синдромом Дауна. Лишь несколько лет назад знаменитость рассказала об особенностях развития дочери. По словам звезды, она сделала все возможное, чтобы дочь выросла самостоятельной и чувствовала себя полноценной личностью.

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дочь Хакамадызвездные разборкиИрина Хакамада

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Хакамада сняла ролик про «скандал» с мужем из-за сгоревших сырников
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