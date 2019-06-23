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На отдыхе рядом с Катей Шпицей заметили «доктора Ватсона»

Актриса с возлюбленным путешествует по Франции.

На отдыхе рядом с Катей Шпицей заметили «доктора Ватсона»
Катя Шпица путешествует по Франции. Фото: instagram.com/katerinashpitsa/

Катя Шпица путешествует по Европе. 33-летняя актриса опубликовала в в Instagram снимок из автобуса, рассказав подписчикам, что направляется во Францию.

«Дорогами Франции», – подписала кадр актриса.

Фолловеры актрисы заметили, что на снимке со звездой запечатлен еще один человек. Мужчина в клетчатом пальто напомнил подписчикам доктора Ватсона из знаменитого фильма. Судя по всему, звезда путешествует со своим избранником, 36-летним фитнес-тренером Русланом Пановым.

«Красивые места!»; «А позади отражается Доктор Ватсон»; «Отличный ракурс и фокус на фото с очками», – прокомментировали подписчики звезды.

Напомним, Руслан Панов сделал предложение Екатерине Шпице в конце 2018 года. Актриса ответила согласием, однако пара пока не разглашает дату предстоящей свадьбы. От предыдущих отношений с актером Константином Адаевым у звезды есть 7-летний сын Герман.

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Екатерина Шпицаромантическое путешествие

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На отдыхе рядом с Катей Шпицей заметили «доктора Ватсона»
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