Канделаки рассказала, когда можно обойтись без уколов красоты

Тина Канделаки всегда прекрасно выглядит и не стесняется рассказывать, что ее внешность заслуга не только удачной генетики, но и кропотливого труда. Ведущая откровенно рассказывает о своих диетах, тренировках и косметологических процедурах.

Канделаки выпустила книгу «Pro Лицо» где подробно рассказала обо всех нюансах ухода за собой. На днях она представляла свою книгу в Туле и в ходе презентации ответила на вопросы гостей. В частности, ведущая упомянула, что инъекции не являются обязательной процедурой для всех.

«Всё-таки при отсутствии медицинских показаний женщина может обходиться системным уходом, не прибегая к уколам, как минимум лет до сорока», — считает Тина.

Кроме того, ведущая раскрыла подробности своей диеты. По ее словам, меню ей составил врач. Правила питания учитывают ее личные особенности и полностью исключают употребление сахара и глютена.