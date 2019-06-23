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«Все противно»: Гузеевой надоело сидеть на диете

Телеведущая пожаловалась, что борьба с лишними килограммами ей дается тяжело.

«Все противно»: Гузеевой надоело сидеть на диете
Лариса Гузеева ужесточила контроль за своим питанием. Фото: globallookpress.com

Звезда Первого канала Лариса Гузеева несколько недель назад решила ужесточить контроль за своим питанием. Ведущая программы «Давай, поженимся» сообщила подписчикам в Instagram, что намерена похудеть, поэтому будет следовать собственной диете. Актриса заявила, что будет есть только полезные продукты, такие как рыба, фрукты и каши.

Однако ограничение в еде даются звезде тяжело. Так, Лариса Гузеева рассказала в Stories, что отправилась на рынок в надежде купить продукты, которые ей не надоели.

Лариса Гузеева отправилась на рынок за продуктами. Фото
Ларисе Гузеевой борьба с лишними килограммами дается нелегко. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Продолжается моя борьба с жиром. Уже не знаю, что готовить, из чего готовить. Все противно, все надоело, Решила выбрать белок и какую-нибудь зелень», – прокомментировала звезда свой выбор.

Напомним, ранее в Сети обсуждался «конфликт» между резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и актрисой. Юморист высмеял участников программы «Давай, поженимся», вызвав шумиху вокруг проекта. Позже пользователи Сети, проанализировав случившееся, пришли к выводу, что Харламов намеренно привлекает внимание к себе, и скорее всего, делает это с одобрения самой Гузеевой.

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«Все противно»: Гузеевой надоело сидеть на диете
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