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Владимир Машков рассказал о своем актерском страхе

Это была роль волка в пионерском лагере.

Владимир Машков рассказал о своем актерском страхе
Машков рассказал о своем первом актерском страхе ФОТО: Global Look Press

Владимир Машков поделился своим первым актерским страхом. Еще в детстве ему довелось сыграть роль волка в пионерском лагере и это далось очень непросто. Об этом сам актер рассказал в Санкт-Петербурге на открытии международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КУКART».

Народный артист России поделился, что его детство прошло рядом с ящиками кукол. Это не случайно, отец Машкова был актером театра кукол, а мама — режиссером. Еще в пионерском лагере ему довелось сыграть свою первую роль. Он заранее знал о предстоящем выходе на сцену, но был очень взволнован.

«В лагерь приехал театр кукол, а я был как подсадка. Я специально не выходил из автобуса. Когда все дети рассаживались в зале, я, как будто деревенский парень, вставал у стены. И мой папа говорил: „А кто будет Волка играть?“», — цитирует слова Машкова Пятый канал.

Традиционно, желающих подняться на сцену было много, но никто не мог пройти «творческий конкурс», нужно было произнести скороговорки. Перебрав всех желающих отец Машкова замечал стоящего у стены парня и просил его подняться на сцену – это и был будущий артист.

Владимир выходил на суд публики, спешно повторял скороговорки, что-то пел и получал роль серого разбойника.

После отец Машкова много лет вспоминал, что в этот момент сын был белый, как стена около которой он стоял. Рассмотреть его помогала только клетчатая рубаха.

«В итоге все прошло хорошо. Но эта стрессовая ситуация осталась со мной на всю жизнь», — признался Владимир Машков.

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Владимир Машковтеатр Олега Табакова

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Владимир Машков рассказал о своем актерском страхе
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