Врач Мухина объяснила причины конфликта с Алибасовым

Медик сетует, что много лет лечила не только самого продюсера, но и всех «нанайцев», а в ответ получила упреки и обвинения.

Недавно врач-диетолог Бари Алибасова поделилась страшным наблюдением. По ее мнению, родственники всячески вредят продюсеру. Марият Мухина даже вызвала полицию, чтобы спасти своего пациента, но Алибасов начал уверять, что врач мошенница и сам начал звонить на «02».

Все это приводит в отчаяние медика. Она признается своим подписчикам в Instagram, что не заслужила такого отношения к себе. Женщина уверена, что ее пытаются «уничтожить за то, что вскрыла заговор в клане Бари Алибасова».

«Как только я заявила помощникам Бари, что они и Бари младший не выполняют лечение, назначенное в Институте Склифосовского, они обрушили на меня обвинения, которые по-сути относятся к ним самим. А Бари полувменяемый и это поведение и есть следствие преждевременной выписки и отсутствия лечения», — рассуждает Мухина.

Пользователи пытаются успокоить медика, просят ее не унывать и напоминают про бумеранг добра, который обязательно вернется.

Мухина надеется, что травля скоро закончится, пока же продюсер не стесняется в выражениях и обвиняет ее во всех своих бедах.

«Это за то, что я столько лет его лечила бескорыстно, всех нанайцев, всех помощников, всех-всех. Верх неблагодарности», — возмущается диетолог.

Врача поддерживает певица Наталья Штурм, она согласна, что все происходящее очень «обидно и напоминает ситуацию с Осиным».

Конфликт медика и продюсера произошел после того, как его выпили из больницы. Алибасов заявил, что от уколов Мухиной «чуть не умер…. четыре дня лежал в коме после твоих уколов». Основатель группы «На-На» даже разделся, чтобы показать всем следы от инъекций, сообщает Пятый канал.