Алена Рапунцель посоветовала, как накраситься на выпускной

Алена Рапунцель всегда охотно делится с подписчиками своими новыми образами и трендами в макияже. Знаменитость напомнила, что скоро выпускной и решила рассказать, на что, по ее мнению, следует обратить внимание для важного вечера.

Алена вспомнила, как сама готовилась к празднику. По ее словам, она перемерила множество платьев и туфель, однако самым главным этапом был макияж.

«Для меня 90% успеха образа – это красивые глаза и идеальный тон кожи», — поделилась Рапунцель.

Пост Алена сопроводила своим снимком с профессиональным макияжем. Звезда выбрала голубой оттенок для век и темно-винный для губ.

В комментариях поклонники отметили, что Рапунцель вероятно прибегла к инъекционному увеличению губ, что не очень ей к лицу.

«Какой уж тут тон, когда на лице только рот остался», «Губу верхнюю качнула, как будто усы над губой», «Ален прислушайся к комментариям убери губы тебе не идет очень большие», — написали фолловеры.