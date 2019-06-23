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Прилучный признался, что любит жену независимо от ее веса

Агата Муцениеце не скрывает, что перед первой беременностью весила 49 килограммов.

Прилучный признался, что любит жену независимо от ее веса
Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Teleprogramma.pro, актер из ленты «Мажор» Павел Прилучный признался, что вряд ли бы смог разлюбить свою избранницу только из-за того, что она стала весить больше. Супруг Агаты Муцениеце припомнил, что за годы из совместной жизни его возлюбленная то худела, то снова набирала килограммы. И это абсолютно не смущает.

«За эти годы Агата столько раз поправлялась и худела – я видел жену в разном весе и люблю ее, независимо от этого», — добавил Павел.

Сама Муцениеце вспомнила, что сильно поправилась после первых родов. Вместе с мужем актриса воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. Сейчас Агата вполне довольна своим весом.

«Пересматриваю фотки и вижу на них бегемота! Я так и не вернулась в свой дородовой вес, кстати. Хотя стоит мне немного поесть и выйти куда-нибудь в обтягивающем платье, все тут же пишут: «Она беременна третьим!» Не знаю, почему люди так хотят, чтобы мы родили третьего! Пока не собираемся», — отметила Муцениеце.

По словам актрисы, муж мечтает о том, чтобы у них появился еще один ребенок. Вот только сама Агата на уговоры Павла пока не поддается.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Прилучный признался, что любит жену независимо от ее веса
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