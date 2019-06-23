Прилучный признался, что любит жену независимо от ее веса

В недавнем интервью Teleprogramma.pro, актер из ленты «Мажор» Павел Прилучный признался, что вряд ли бы смог разлюбить свою избранницу только из-за того, что она стала весить больше. Супруг Агаты Муцениеце припомнил, что за годы из совместной жизни его возлюбленная то худела, то снова набирала килограммы. И это абсолютно не смущает.

«За эти годы Агата столько раз поправлялась и худела – я видел жену в разном весе и люблю ее, независимо от этого», — добавил Павел.

больше по теме Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах Актриса старается реагировать на ревность Павла Прилучного с юмором.

Сама Муцениеце вспомнила, что сильно поправилась после первых родов. Вместе с мужем актриса воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. Сейчас Агата вполне довольна своим весом.

«Пересматриваю фотки и вижу на них бегемота! Я так и не вернулась в свой дородовой вес, кстати. Хотя стоит мне немного поесть и выйти куда-нибудь в обтягивающем платье, все тут же пишут: «Она беременна третьим!» Не знаю, почему люди так хотят, чтобы мы родили третьего! Пока не собираемся», — отметила Муцениеце.

По словам актрисы, муж мечтает о том, чтобы у них появился еще один ребенок. Вот только сама Агата на уговоры Павла пока не поддается.