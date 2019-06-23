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Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа

47-летняя актриса эффектно выглядит и без косметики.

Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа
Виктория Толстоганова иногда отказывается от макияжа. Фото: globallookpress.com

Виктория Толстоганова ведет микроблог в в Instagram, рассказывая об успехах своих детей и кинопроектах. Актриса не стесняется публиковать снимки без макияжа и ретуши. На таких фотографиях 47-летняя звезда выглядит ухоженной и моложавой.

Знаменитость обладает хорошим чувством юмора, поэтому, комментируя снимки, иногда иронизирует по поводу себя.

«Толстоганова показала себя без косметики и в кедах на ночь глядя», – подписала черно-белое фото актриса.

«Лучший грим»; «Очень правильно сделала! Потому что прекрасна!»; «Всегда хороша! Талант светится из глаз! Так естественно хороша!», – восхитились подписчики звезды.

Напомним, ранее Виктория Толстоганова призналась, что долго не могла забеременеть. Звезда даже отказывалась от участия в фильмах, так как считала, что это помешает ее планам. Однако позже отпустила ситуацию. В итоге у актрисы родилось трое детей Варвара и Федор от брака с актером Андреем Кузичевым, Иван от режиссера Алексея Аграновича.

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Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа
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