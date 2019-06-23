Елена Малышева назвала самую работающую диету

Елена Малышева в своей программе «Жить здорово» и во множественных интервью регулярно упоминает важность стабильного веса и правильного питания для его поддержания.

Имея медицинское образование Малышева осуждает всевозможные новомодные диеты, предполагающие серьезные ограничения, так как они могут причинить вред здоровью. Тем не менее ведущая «Первого канала» признает эффективность одной из диет.

Выступая в программе «Сегодня вечером» Малышева заявила, что самой лучшей на сегодняшний день признана Средиземноморская. По словам Елены, к этому выводу пришли западные ученые, проанализировав несколько десятков различных систем питания. В исследовании учитывались сбалансированность питания, скорость сброса веса и удержание достигнутого результата.

Она отметила, что эта диета предполагает обилие свежей зелени, после которой аппетит сам по себе станет слабее.

«Средиземноморская диета — это 1 200 граммов зелени в день — ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1 200 граммов зелени сможете — сами ничего не захотите», — заявила Малышева.

Она также подчеркнула, что помимо зелени, в рацион обязательно должны входить свежие овощи, фрукты, цельнозерновая паста, крупы, оливковое масло холодного отжима, рыба, морепродукты и ограниченное количество красного мяса. Красное вино, которое по словам Малышевой, так часто приписывают этой диете, абсолютно не нужно.