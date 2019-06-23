Дарья Клюкина «прокололась», имитируя фото без макияжа

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина любит демонстрировать различные образы и новые тренды в макияже. Очевидно начинающая певица очень любит пользоваться декоративной косметикой.

Сегодня Дарья опубликовала в своем Instagram фото без макияжа, подписав его: «Привет, я Даша и мне 15. Может и не краситься больше?»

Подписчики же , в свою очередь, отметили, что Клюкина пытается обмануть их, выдавая тщательную работу над внешностью за естественный вид. Поклонники указали, что у Дарьи на лице очень заметен плотный слой тонального средства, уложены брови и легкий блеск на губах.

«Ну-ну, сколько часов занимает твое «не краситься»?», «На лице, тон, может быть пудра, брови, блеск. Ну да, совсем не накрашенная», «Во-первых, тебе не 15, а во-вторых ты накрасилась», — написали в комментариях.