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Дарья Клюкина «прокололась», имитируя фото без макияжа

Некоторые подписчики уличили певицу в обмане.

Дарья Клюкина «прокололась», имитируя фото без макияжа
Дарья Клюкина Фото:instagram.com/klyukina_d

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина любит демонстрировать различные образы и новые тренды в макияже. Очевидно начинающая певица очень любит пользоваться декоративной косметикой.

Сегодня Дарья опубликовала в своем Instagram фото без макияжа, подписав его: «Привет, я Даша и мне 15. Может и не краситься больше?»

Подписчики же , в свою очередь, отметили, что Клюкина пытается обмануть их, выдавая тщательную работу над внешностью за естественный вид. Поклонники указали, что у Дарьи на лице очень заметен плотный слой тонального средства, уложены брови и легкий блеск на губах.

«Ну-ну, сколько часов занимает твое «не краситься»?», «На лице, тон, может быть пудра, брови, блеск. Ну да, совсем не накрашенная», «Во-первых, тебе не 15, а во-вторых ты накрасилась», — написали в комментариях.

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Тэги:

без макияжаДарья КлюкинаПрограмма "Холостяк"

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Дарья Клюкина «прокололась», имитируя фото без макияжа
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