Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочь Мию. Ранее отвечая на расспросы журналистов о семейной жизни, аткриса призналась, что с юмором относится к ревности мужа и старается все переводить в шутку. Сам Павел полагает, что размолвки в их паре случаются исключительно из-за недопонимания.

больше по теме 33-летняя Шпица с грустью заговорила о первых признаках старения Актриса пожаловалась на апатию.

В недавнем интервью Агата призналась, что если бы она получила сценарий, согласно которому ей пришлось бы сниматься в постельных сценах, ей пришлось бы посоветоваться с мужем. Без его согласия на подобную авантюру Муцениеце вряд ли бы решилась.

«У меня есть Павел, без него такое решение не приму, а он будет против. Хотя лично я считаю, что артист должен делать то, что говорит режиссер на площадке. Если ты ему доверяешь и согласился участвовать в его истории», — отметила актриса в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

В свою очередь, избранник Муцениеце и вовсе заявил, что не позволил бы жене согласиться на такую роль.