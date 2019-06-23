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Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах

Актриса старается реагировать на ревность Павла Прилучного с юмором.

Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах
Агата Муцениеце с супругом Павлом Прилучным (Фото: Globallookpress.com)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочь Мию. Ранее отвечая на расспросы журналистов о семейной жизни, аткриса призналась, что с юмором относится к ревности мужа и старается все переводить в шутку. Сам Павел полагает, что размолвки в их паре случаются исключительно из-за недопонимания.

В недавнем интервью Агата призналась, что если бы она получила сценарий, согласно которому ей пришлось бы сниматься в постельных сценах, ей пришлось бы посоветоваться с мужем. Без его согласия на подобную авантюру Муцениеце вряд ли бы решилась.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Агата Муцениеце старается советоваться с Павлом (Фото: Globallookpress.com)

«У меня есть Павел, без него такое решение не приму, а он будет против. Хотя лично я считаю, что артист должен делать то, что говорит режиссер на площадке. Если ты ему доверяешь и согласился участвовать в его истории», — отметила актриса в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

В свою очередь, избранник Муцениеце и вовсе заявил, что не позволил бы жене согласиться на такую роль.

«Если это эротическая драма, то я жену свою туда не пущу», — добавил Прилучный.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах
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