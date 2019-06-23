Ради московской прописки Винокур пытался заключить фиктивный брак

Юморист рассказал о необычном знакомстве со своей женой.

Владимир Винокур в браке с Тамарой Перваковой 45 лет. Пару недель назад пара отметила «сапфировую» свадьбу. Юморист считает, что секрет счастливой семейной жизни в необычном романе, который случился почти полвека назад.

В программе «Честное слово» на Первом канале Владимир Винокур признался, что проходил стажировку в театре Оперетты, и, чтобы устроиться туда на работу, необходимо было иметь московскую прописку. Поэтому артист решился на фиктивный брак.

«Тамара мне сказала тогда, что посоветовалась с мамой. Они обе решили: я хороший артист, и без всяких материальных нагрузок согласны на фиктивный брак», – рассказал Винокур.

По словам артиста, женщины пошли на этот шаг с одним условием – Винокур не будет претендовать на их квартиру. Юморист тогда и не предполагал, что влюбится в Татьяну. По словам артиста, девочка с голубыми глазами покорила его сердце.

Также Владимир Винокур рассказал, что Татьяна до самого загса обращалась к нему на «вы» и не разрешала покупать цветы.

Юморист считает, что постоянные гастроли укрепили его семью, поэтому за 45 лет супруги не успели друг другу надоесть.

Напомним, у Владимира Винокура и Тамары Перваковой есть дочь Анастасия, которая стала балериной и служит в Большом театре. 3,5 года назад юморист стал дедушкой. Внука Винокура назвали Федором.