Надежда Михалкова рассказала об отношениях с сестрой

Актриса считает, что они с Анной очень разные.

Дочери Никиты Михалкова обе пошли по стопам отца, сделав карьеру в киноиндустрии. Девушки занимаются одним делом и имеют большое внешнее сходство, но вместе с тем — очень разные люди.

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Младшая дочь режиссера, Надежда, рассказала о своих отношениях со старшей сестрой. По ее словам, Анна — лидер по натуре. В своем Instagram она поделилась совместным снимком с сестрой, на котором Анна — на переднем плане.

«Вот она Анна всегда впереди … всё знает или успокаивает или наоборот критикует, но идёт вперёд. А я всегда на контроле, охраняю и если что прикрою», — призналась Михалкова.

В комментариях отметили, невероятное сходство обеих сестер, а также их прекрасные отношения.

«Вам обеим очень повезло, родная сестра — настоящий дар», «Вы так похожи и не похожи одновременно», «Спасибо вам, за то, что вы такие настоящие», — написал фолловеры.