Дочь Долиной о Началовой: время не лечит

Ангелина Миончинская не может смириться с потерей.

Дочь знаменитой российской артистки Ларисы Долиной, Ангелина Миончинская, была близкой подругой Юлии Началовой. Она тяжело переживает утрату певицы и горячо осуждает всех, кто пытается использовать ее имя в своих личных целях.

В своем Instagram дочь Долиной представила снимок с Началовой. На фото девушки делают селфи, кривляясь. Очевидно, они прекрасно проводили время и веселились вместе.

Под фото Ангелина обратилась ко всем, кто пытается создать фальшивые аккаунты Началовой после ее смерти.

«Десятки активных юль началовых это просто невозможно. Удалять вас тупо вы плодитесь. Но надо. Невозможно смотреть. Хочется вам орать что так нельзя но вы в другой системе координат и уже себе разрешили», — эмоционально высказалась Миончинская.

После этого она призналась, что очень скучает по Юлии и не может смириться с ее уходом.

«Пусть тебе будет спокойно не больно, каждую минуту с тобой. Время это не лечит и это хорошо», — заключила дочь Долиной.