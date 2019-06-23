НОВОСТИ

Дочь Долиной о Началовой: время не лечит

Ангелина Миончинская не может смириться с потерей.

Дочь Долиной о Началовой: время не лечит
Юлия Началова Фото: Globallookpress

Дочь знаменитой российской артистки Ларисы Долиной, Ангелина Миончинская, была близкой подругой Юлии Началовой. Она тяжело переживает утрату певицы и горячо осуждает всех, кто пытается использовать ее имя в своих личных целях.

В своем Instagram дочь Долиной представила снимок с Началовой. На фото девушки делают селфи, кривляясь. Очевидно, они прекрасно проводили время и веселились вместе.

Под фото Ангелина обратилась ко всем, кто пытается создать фальшивые аккаунты Началовой после ее смерти.

«Десятки активных юль началовых это просто невозможно. Удалять вас тупо вы плодитесь. Но надо. Невозможно смотреть. Хочется вам орать что так нельзя но вы в другой системе координат и уже себе разрешили», — эмоционально высказалась Миончинская.

После этого она призналась, что очень скучает по Юлии и не может смириться с ее уходом.

«Пусть тебе будет спокойно не больно, каждую минуту с тобой. Время это не лечит и это хорошо», — заключила дочь Долиной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ангелина Миончинскаядети звездЛариса ДолинаЮлия Началова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Долиной о Началовой: время не лечит
Интересно?
Поделись с друзьями: