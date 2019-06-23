Лопырева в Майами поделилась свежими кадрами с Марком Лео

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала в Stories свежие кадры, на которых она запечатлена с первенцем — Марком Лео. Малышу уже исполнилось четыре с половиной месяца. Он появился на свет в первых числах февраля. Модель не стала показывать личико крохи, запечатлев его спинку. От солнечных лучей Вика одела сыну шапочку.

«У нас Марк Игоревич крупный ребенок. Из всего вырастает. Все что нам дарят приходится передаривать…» — отметила Виктория.

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Вместе с маленьким сыном Лопырева вышла на прогулку в Майами. Модель с ребенком на руках устроилась под большим пляжным зонтом. По словам Виктории, с рождением первенца она с возлюбленным Игорем Булатовым не стала замыкаться в четырех стенах.

При этом модель не решилась оставить сына дома под присмотром опытных нянечек ради поездки на кинофестиваль в Каннах. Знаменитость призналась, что комфортнее чувствует себя рядом с Марком Лео. Заботиться о малыше Виктории помогает отец ребенка.