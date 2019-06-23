ЗВЕЗДЫ

Кристина Агилера поделилась редким снимком начала карьеры

Певица поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.

Кристина Агилера поделилась редким снимком начала карьеры
Кристина Агилера Фото: Globallookpress

Кристина Агилера записала дебютный альбом, названный в свою честь ровно 20 лет назад. Первый промосингл «Genie in a Bottle» стал, пожалуй, поворотным в карьере исполнительницы, именно тогда у нее появились фанаты по всему миру.

В своем Instagram певица опубликовала обложку первой пластинки со своим фото, где на совсем юная. Она поблагодарила своих фанатов за поддержку и любовь все эти годы.

«Привет, родные! Сегодня исполнилось ровно 20 лет с момента выхода «Genie in a Bottle», тогда я ощутила весь спектр эмоций. Мне было всего 18, я помню, как вернулась домой из Японии и увидела, что она занимает первое место в чартах. Я бесконечно признательна вам, что вы полюбили его так же, как и я. Спасибо, что были со мной все эти годы. Люблю вас, мои бойцы», — написала Кристина.

В комментариях фанаты в ответ поблагодарили Агилеру за ее творчество, отметив, что не заметили, как пролетело столько времени.

«Боже, какая же вы юная здесь», «Крис, ты напоминаешь, как все мы постарели», «Это ведь было буквально вчера, а ты говоришь о каких-то 20 годах», — написали фолловеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кристина Агилера

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристина Агилера поделилась редким снимком начала карьеры
Интересно?
Поделись с друзьями: