Светлану Лободу сравнили с Леди Гагой

Украинская исполнительница появилась с желтым волосами и в блестящем платье.

Леди Гага признанная королева эпатажа, она регулярно появляется на публике в необычных нарядах. Украинская исполнительница Светлана Лобода, видимо, пошла по ее стопам. Во время одного из выступлений певица появилась в серебристом ультра-коротком платье.

Глубокое декольте едва прикрывало грудь певицы, а за счет необычной ткани наряд смотрелся словно живой. Это далеко не все, на что обратили внимание подписчики исполнительницы. Куда больший восторг вызвали желтые волосы Светланы.

«Мне кажется, или у вас здесь жёлтые волосы?», — шокированы фанаты Лободы.

Новый образ исполнительницы так воодушевил подписчиков, что они отметили «уровень эпатажа сравним с Леди Гага»

В Сети не раз сравнивали творчество Лободы с мировыми звездами. Не так давно певицу Мадонну даже упрекнули в том, что она украла идею для клипа Светланы.

Лобода презентовала свою работу 4 июня. Ролик был снял в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне — это первый случай, когда в святом месте были разрешены съемки. А 6 июня на видеоплатформах стал доступен клип Малонны, который был снят в той же локации, пишет сайт argumenti.ru.