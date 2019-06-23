Николаев назвал «золотыми» 5-летних двойняшек Пугачевой и Галкина

Композитор на протяжении долгих лет дружит с семьей Примадонны.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, несколькими часами ранее шоумен Максим Галкин опубликовал на личной страничке в Instagram свежее видео со своими детьми. В комментариях под роликом ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале подметил, что по многочисленным просьбам поклонников он решил показать, как Лиза и Гарри поздравили его с днем рождения.

Примечательно, что свое 43-летие Максим Галкин отпраздновал еще 18 июня.

«По многочисленным просьбам выкладываю, как дети меня поздравили с днем рождения! За кадром остались традиционные стихи от Гарри и Лизы. Они подарили цветы и собственноручно изготовленные открытки», — добавил телеведущий.

Видеоролик с двойняшками оценили: Регина Тодоренко, Александр Ревва, Светлана Лобода, Анастасия Волочкова, Павел Деревянко, Лолита Милявская. А друг семьи композитор Игорь Николаев назвал двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина «золотыми».

«Максик, дети у вас золотые, потому что вы и сами золотые! Все просто», — отметил супруг Юлии Проскуряковой. «Господи, какие прекрасные и сладкие», — добавила возлюбленная музыканта Влада Топалова. «Можно сойти с ума от таких крошек!!» — уверена Светлана Лобода.

Напомним, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, когда Алле Борисовне уже исполнилось 65 лет. По словам певицы, она мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.