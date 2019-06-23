Яна Чурикова осудила содержание животных в Московском зоопарке

Яна Чурикова предпочитает активный отдых, в частности, дайвинг. Ведущая не раз признавалась, что это ее любимое времяпрепровождение. Если погрузиться в морские глубины у нее нет возможности, она любит посещать океанариумы.

Так на днях экс-VJ MTV отправилась с дочерью Таисией в «Москвариум». Она опубликовала фото с 10-летней Таисией на фоне морских обитателей в аквариуме, написав, что столичное заведение ничуть не уступает западным, в которых она бывала. Богатое разнообразие видов просто поразило воображение Яны.

В завершении поста она обратилась к фолловерам с вопросам, осуждают ли они океанариумы с точки зрения зоозащитников или считают их необходимыми. В комментариях многие написали, что осуждают любое содержание животных в неволе, на что Чурикова отметила, что океанариумы нельзя сравнивать с зоопарками.

«Я вот в Московский зоопарк не ходила именно из -за ужасных условий содержания животных . Так зарабатывать на животных точно не надо», — написала Яна.

Она также подчеркнула, что в океанариумах у подводных обитателей другие условия, кроме того — подобные места помогают сохранению редких видов.

«Я ныряю с 2005 года, вижу как резко ухудшилось биоразнообразие и на рифах , и везде под водой. Сколько видов под угрозой исчезновения/уже исчезли. В морских аквариумах виды хотя бы сохраняются. Нет в мире ни одной вещи , которая была бы однозначно плоха или хороша», — выразила уверенность ведущая.