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Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях

Певицу в последнее время регулярно обвиняют в использовании фотошопа. Терпение кончилось, и она посоветовала всем «больше внимания и времени уделять себе и свой жизни».

Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях
Успенская обиделась на подписчиков в соцсети ФОТО: Global Look Press

Любовь Успенская в последнее время регулярно получает от подписчиков упреки в злоупотреблении фотошопом. Почти под каждым фото певицы, которое публикуется в Instagram, можно увидеть комментарии, что она злоупотребляет специальными программами и пытается скрыть недостатки.

Эти замечания очень сильно оскорбляют исполнительницу, в итоге она призвала всех больше заниматься личной жизнью, а не следить за ее снимками.

«Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю», — рассуждает певица.

Чтобы доказать свою «натуральность», звезда опубликовала в Instagram видеоролик с одной из съемок и пояснила, что на видео «фотошопом ничего не исправишь».

Тем, кто не верит в ее красоту, певица советует уделять «больше внимания и времени себе и своей жизни».

«Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает», — эмоционально высказалась артистка.

Певица Валерия поддержала артистку и в комментариях к ролику оставила несколько смайликов – огонь. А подписчики написали, что хотят выглядеть аналогично:

«Шикарно выглядите! И какая разница, пьёте кровь молодых мальчиков, стоите или сидите в позе лотоса или знаете классного пластического хирурга, результат бесподобный! Я бы что угодно выпила и отрезала, чтобы выглядеть так же, спустя года. Любо дорого смотреть, красивая!»,- резюмируют в комментариях.

Ранее врач-косметолог Марта Орлова предположила, что Любовь Успенская прибегала к услугам пластических хирургов. Специалист отметила, что была подтяжка лица, а результаты пластики поддерживают периодическим использованием филлеров и нитевого лифтинга, пишет сайт Dni.ru.

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Любовь Успенская обиделась на упреки в соцсетях
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