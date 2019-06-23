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«Не смешно»: Семен Слепаков неудачно пошутил про врачей

В комментариях отмечают, что, судя по Павлу Воле, учителя в России тоже не бедствуют.

«Не смешно»: Семен Слепаков неудачно пошутил про врачей
Слепаков снялся в медицинской одежде на фоне иномарки. GLOBALLOOKPRESS.COM

Практически все шутки юмориста и успешного сценариста Семена Слепакова на его странице в Instgaram моментально расходятся по интернету и получаются действительно очень смешными. Чего стоят только его сатирические стихотворения.

Но вот недавняя публикация звезды оказалась неудачно. По крайней мере, так решили его многочисленные подписчики. Снимок, на котором Семен запечатлен в медицинской одежде на фоне дорогущей иномарки.

«А, говорят, у нас врачам мало платят», — заметил в подписи к фотографии артист.

И хотя Семен набрал немало «лайков» под этим постом, в том числе и о своих друзей-юмористов, часть комментаторов призналась – впервые публикация Слепакова вышла не смешной.

«Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в 3 больницах, в результате набегает хоть какая — то сумма для более — менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше», — признался один из подписчиков.

«На самом деле, это не смешно Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть и спасают жизни людей. Живя в мегаполисах конечно, коррумпированность и черная душа, позволяют купить такие машины. Но думаю конец их жизни, за все жизни которые они могли спасти, но не спасли, так как цель противоречила клятвенно Гипократа. И вы будучи медийным человеком, хоть и в комедийной интерпретации, могли бы это не высмеивать, а помочь тем, кто нуждается в лечении здоровья, имея возможность. Но, я понимаю, вы не виноваты, что у вас вместо большого сердца, выросло ухо…», — зло замечает комментатор.

А один подписчиков отмечает, что, судя по Павлу Воле, учителя в России тоже не бедствуют.

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врачиИнстаграмнеудачная шуткаПавел ВоляСемен Слепаков

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«Не смешно»: Семен Слепаков неудачно пошутил про врачей
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