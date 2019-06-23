«Неблагодарный»: Садальскому стыдно, что он познакомил Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Станислав Садальский продолжает активно комментировать продолжающуюся эпопею с отравлением Бари Алибасова. Начала он признался, что очень сомневается, а «был ли мальчик», читай, сам факт несчастного случая. А на этот раз поводом для грустных и мало приятных размышлений в своем Instagram стал показ нашумевшей программы «Прямой эфир», гостем которой и стал продюсер.

Начала Станислав Садальский припомнил историю, рассказанную российским президентом во время «прямой линии» о том, чего он стыдится. А затем актер признался, что ему, в свою очередь, тоже всю жизнь стыдно за то, что он познакомил когда-то продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«И квартиры он получил, благодаря мне. Хотя он этого не помнит… Впрочем, нет! Судя по его интервью Андрею Малахову, у Бари очень странные наркотические провалы в памяти – Лиду не помнит, сына не помнит, а вот Садальского сразу вспомнил, даже г…ом делиться со мной не захотел. Неблагодарный», — пишет Садальский в публикации.