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«Неблагодарный»: Садальскому стыдно, что он познакомил Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

По словам актера, благодаря ему же, продюсер получил квартиры.

«Неблагодарный»: Садальскому стыдно, что он познакомил Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Садальский назвал Бари Алибасова неблагодарным. GLOBALLOOKPRESS.COM

Станислав Садальский продолжает активно комментировать продолжающуюся эпопею с отравлением Бари Алибасова. Начала он признался, что очень сомневается, а «был ли мальчик», читай, сам факт несчастного случая. А на этот раз поводом для грустных и мало приятных размышлений в своем Instagram стал показ нашумевшей программы «Прямой эфир», гостем которой и стал продюсер.

Начала Станислав Садальский припомнил историю, рассказанную российским президентом во время «прямой линии» о том, чего он стыдится. А затем актер признался, что ему, в свою очередь, тоже всю жизнь стыдно за то, что он познакомил когда-то продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«И квартиры он получил, благодаря мне. Хотя он этого не помнит… Впрочем, нет! Судя по его интервью Андрею Малахову, у Бари очень странные наркотические провалы в памяти – Лиду не помнит, сына не помнит, а вот Садальского сразу вспомнил, даже г…ом делиться со мной не захотел. Неблагодарный», — пишет Садальский в публикации.

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Тэги:

Андрей МалаховБари Алибасов отравлениеЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»Станислав Садальский

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«Неблагодарный»: Садальскому стыдно, что он познакомил Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
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