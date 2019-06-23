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Алина Загитова выступила в Японии с ворованным номером

В этом российскую спортсменку и хореографа обвинила танцовщица Джо Джо Гомез.

Алина Загитова выступила в Японии с ворованным номером
Хореографа Загитовой обвинили воровстве. ФОТО: INSTAGRAM.COM/AZAGITOVA

В неприятную историю недавно попала российская олимпийская чемпионка Алина Загитова. После того, как на телевидении показали номер фигуристки, с которым она выступила на шоу в Японии, с обвинениями в адрес спортсменки ее хореографа Даниила Глейхенгауза выступил танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез.

С возмущенной публикацией она обратилась к россиянам на своей странице в социальной сети Instagram. Она отметила, что очень польщена тем, как российский хореограф вдохновился ее работой и посоветовала впредь не воровать работы.

Реакция российского хореографа оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые заокеанская знаменитость оставила также на его странице и отключил комментарии.

Однако, позже стало известно, что Глейхенгауз все же извинился перед танцовщицей. Об этом позже в сторис своего аккаунта снова сообщила Гомез. Как призналась танцовщица, ей не хотелось бы никого атаковать, но должна отстаивать свои работы и их заимствование.

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Алина ЗагитоваДаниил ГлейхенгаузДжо Джо Гомезобвинения в плагиатефигурное катание

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Алина Загитова выступила в Японии с ворованным номером
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