Алина Загитова выступила в Японии с ворованным номером

В неприятную историю недавно попала российская олимпийская чемпионка Алина Загитова. После того, как на телевидении показали номер фигуристки, с которым она выступила на шоу в Японии, с обвинениями в адрес спортсменки ее хореографа Даниила Глейхенгауза выступил танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез.

больше по теме Загитова за 10 минут испекла торт в эфире японского телешоу Олимпийская чемпионка приняла участие в съемках одного из японских тв-шоу.

С возмущенной публикацией она обратилась к россиянам на своей странице в социальной сети Instagram. Она отметила, что очень польщена тем, как российский хореограф вдохновился ее работой и посоветовала впредь не воровать работы.

Реакция российского хореографа оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые заокеанская знаменитость оставила также на его странице и отключил комментарии.

Однако, позже стало известно, что Глейхенгауз все же извинился перед танцовщицей. Об этом позже в сторис своего аккаунта снова сообщила Гомез. Как призналась танцовщица, ей не хотелось бы никого атаковать, но должна отстаивать свои работы и их заимствование.