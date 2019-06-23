НОВОСТИ

Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

По словам бывшего спортсмена, его заболевание называлось акромегалия.

Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
По словам чемпиона, его заболевание называлось акромегалия. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга. В интервью одному из телеканалов он рассказывал о двух перенесенных операциях и необходимости теперь проходить ежемесячную терапию. Однако, в беседе ни слова об онкологии не было сказано.

Не подтвердил слухи о страшном диагнозе и сам Валуев.

«Никакого рака мозга нет, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак», — пояснил бывший чемпион по боксу в беседе с журналистом кр.ru.

Издание отмечает, что акромегалия, при которой нарушается функция передней доли гипофиза. Образовывающиеся при этом опухоли убирают во время операций. А затем лечение проводится гормональными препаратами.

Чемпион подчеркивает, что оперативные вмешательства у него были, а сейчас он абсолютно здоров.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

легенды спортаНиколай Валуевопровержение слуховполитикрак мозга

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
Интересно?
Поделись с друзьями: