Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга. В интервью одному из телеканалов он рассказывал о двух перенесенных операциях и необходимости теперь проходить ежемесячную терапию. Однако, в беседе ни слова об онкологии не было сказано.

Не подтвердил слухи о страшном диагнозе и сам Валуев.

«Никакого рака мозга нет, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак», — пояснил бывший чемпион по боксу в беседе с журналистом кр.ru.

Издание отмечает, что акромегалия, при которой нарушается функция передней доли гипофиза. Образовывающиеся при этом опухоли убирают во время операций. А затем лечение проводится гормональными препаратами.

Чемпион подчеркивает, что оперативные вмешательства у него были, а сейчас он абсолютно здоров.