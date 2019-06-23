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В Сети остались удаленные Яной Шевцовой снимки сына

Звезда «Дома-2» и бывшая любовница Гуфа поделилась подробностями жизни наследника.

В Сети остались удаленные Яной Шевцовой снимки сына
В Сети остались удаленные Шевцовой снимки трехлетнего сына. INSTAGRAM.COM/YANA_SHEVCZOVA/

Накануне, портал Teleprogramm.pro уже писал о том, что одна из звезд реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова поделилась сенсационным признанием о том, что у нее есть трехлетний сын. Но позже девушка эту публикацию и снимки мальчика из социальной сети Instagram удалила.

Однако, и на этот раз утверждение о том, что интернет помнит все, подтвердилось – в Сети сохранилась фотография сына Шевцовой. А в беседе с изданием «СтарХит» девушка поделилась некоторыми подробностями из жизни наследника.

По словам Шевцовой, решение оставить мальчика с бабушкой – мера вынуждена, ведь ей нужно много ездить, сниматься, чтобы содержать его. Кроме того, помогает материально молодой маме и отец ребенка, который сейчас живет в Москве, но афишировать бывшие отношения не хочет. Яна призналась, что отец и сын постоянно общаются и прекрасно ладят друг с другом. Кроме того, девушка рассказала, что сынишка у нее – умный и послушный. Он хорошо ходит в детский сад, а также посещает спортивную секцию.

Сын Яны Шевцовой. Фото
По словам Шевцовой сын растет послушным мальчиком. Фото: скриншот страницы «Дома-2» в Instgram

Напомним, несколько месяцев назад будущая звезда «Дома-2» Яна Шевцова стала известна благодаря тому, что в СМИ просочилась история ее романа с рэпером Гуфом.

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воспитание сыналюбовницаПрограмма "Дом-2": последние новостирэпер ГуфЯна Шевцова

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В Сети остались удаленные Яной Шевцовой снимки сына
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