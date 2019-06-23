Врач Алибасова прокомментировала скандальное видео из дома продюсера

После того, как была обнародована видеозапись скандальных разборок, произошедших в квартире Бари Алибасова 20 июня, журналисты кр.ru обратились за комментарием ко второй героине сюжета, иглотерапевту Марият Мухиной.

Отвечая на вопрос о том, о каком уколе говорит продюсера, медик отметила, что Алибасову были прописаны уколы гормонального препарата, действие которого заключается в том, что он предотвращает сужение пищевода. По просьбе Сергея Моцаря, помощника Бари Каримовича, она сделала первый укол. Однако, придя в следующий раз, препарата не было и Марият устроила помощникам разнос, ведь, как выяснила врач, Алибасова лечили абсолютно не по рекомендациям специалистов из Склифа. А помощникам же удалось настроить продюсера против самой Мухиной.

«То, в каком он состоянии, не моя вина – это следствие ранней выписки и неправильного ухода!», — негодует медик.

Также Марият подтвердила, что она действительно одна из лечащих врачей Бари Каримовича, и их связывают многие годы совместной работы. При этом, по словам Мухиной, она никогда не говорила что работает по своей методике в Склифосовского иглотерапевтом. И именно благодаря ей у Бари Алибасова исчезло семь грыж.