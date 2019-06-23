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Врач Алибасова прокомментировала скандальное видео из дома продюсера

Марият Мухина утверждает, что Алибасова против нее настроили помощники.

Врач Алибасова прокомментировала скандальное видео из дома продюсера
Врач Алибасова уверена, что продюсера лечат неправильно. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

После того, как была обнародована видеозапись скандальных разборок, произошедших в квартире Бари Алибасова 20 июня, журналисты кр.ru обратились за комментарием ко второй героине сюжета, иглотерапевту Марият Мухиной.

Отвечая на вопрос о том, о каком уколе говорит продюсера, медик отметила, что Алибасову были прописаны уколы гормонального препарата, действие которого заключается в том, что он предотвращает сужение пищевода. По просьбе Сергея Моцаря, помощника Бари Каримовича, она сделала первый укол. Однако, придя в следующий раз, препарата не было и Марият устроила помощникам разнос, ведь, как выяснила врач, Алибасова лечили абсолютно не по рекомендациям специалистов из Склифа. А помощникам же удалось настроить продюсера против самой Мухиной.

«То, в каком он состоянии, не моя вина – это следствие ранней выписки и неправильного ухода!», — негодует медик.

Также Марият подтвердила, что она действительно одна из лечащих врачей Бари Каримовича, и их связывают многие годы совместной работы. При этом, по словам Мухиной, она никогда не говорила что работает по своей методике в Склифосовского иглотерапевтом. И именно благодаря ей у Бари Алибасова исчезло семь грыж.

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Врач Алибасова прокомментировала скандальное видео из дома продюсера
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