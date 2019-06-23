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Появилось видео скандала между Алибасовым и его лечащим врачом

На кадрах полуголый продюсер набрасывается на Марият Мухину.

Появилось видео скандала между Алибасовым и его лечащим врачом
Алибасов заявил, что в его нынешнем состоянии виновата лечащий врач. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Стали известны подробности громкого скандала между Бари Алибасовым и иглотерапевтом Марият Мухиной, произошедшего 20 июня. Тогда, напомним, врач вызвала «неотложку» и МЧС в квартиру продюсера, чтобы вызволить Алибасова из плена. Однако, Бари Каримович вызволяться не захотел и в ответ вызвал полицию, чтобы правоохранители выгнали гостью. Очевидцы поделились видеозаписью конфликта с журналистами кр.ru.

На кадрах ролика людей так много, что разобрать, кто есть кто проблематично. Здесь и пресса, и соседи продюсера, и полиция, и адвокаты. Продюсер кричит на толпу, стоя в белом халате, стараясь прогнать всех. После этого, скандал получает продолжение уже в подъезде.

Мухина, стараясь урезонить продюсера, говорит, что ему надо сделать укол. На что Бари Алибасов замечает, мол, ты уже сделала укол, от которого он едва не умер и пролежал в коме четыре дня. После этого звезда сбрасывает с себя халат и, показывая на себя в одних трусах, продолжает – вот твои уколы, нравится? Врач в ответ парирует, что продюсер сам признавался – память возвращается и уколы помогают.

«Так если бы ты меня не напичкала наркотой, я бы может и не забывал! Это шарашка, у меня все трясется… Я в таком состоянии благодаря ей!» – убеждает толпу артист и на этом видео обрывается.

Комментируя произошедшее, директор Бари Каримовича Вадим Горожанкин отмечает, что если проверка на наличие в организме психотропных веществ даст положительный результат, они обратятся в полицию.

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Появилось видео скандала между Алибасовым и его лечащим врачом
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