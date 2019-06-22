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Сон Павла Прилучного в автомобиле оказался рекламным ходом

В этом актер признался журналистам.

Сон Павла Прилучного в автомобиле оказался рекламным ходом
По словам Прилучного, такой случай мог произойти с главным героем сериала "В клетке". ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Всем поклонникам Павла Прилучного запомнилась история, произошедшая с актером в середине мая. Тогда, напомним, СМИ писали, что Павел провел ночь в чужом автомобиле, а на утро его в машине обнаружила хозяйка транспортного средства. Эту историю охотно прокомментировали и коллеги звезды, да и, на удивление, сам герой скандальной истории,  мол, усталость сказалась, актер отдает все силы работе над сериалом «В клетке».

Накануне стало известно, что случившийся казус – ничто иное, как рекламный ход. Творческий и оригинальный, надо отметить. Об этом Павел рассказал в программе «Индустрия кино» на канале «Россия 24». По словам звезды, на создание того самого сериала, который, к слову, является и продюсерским дебютом Прилучного, ушли все деньги. И рекламу многосерийной картины «В клетке» денег не осталось. Вообще не осталось.

Тогда-то команда создателей сериала, в том числе сам Павел, и придумали историю с уснувшим в чужой машине артистом, в надежде, что ее активно подхватят СМИ и соцсети. Так и произошло. В беседе с ведущим программы «Индустрия кино» Прилучный отмечает, что сам бы он, возможно, в действительности, и не попал бы в чужой автомобиль, но вот с главным героем сериала «В клетке» подобный случай мог произойти.

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Тэги:

звездный скандалПавел ПрилучныйПрограмма "Индустрия кино"рекламаСериал "В Клетке"

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Сон Павла Прилучного в автомобиле оказался рекламным ходом
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