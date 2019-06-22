НОВОСТИ

Дочь Валерия Меладзе разводится с супругом

Инга была знакома с Нури Вергезе около десяти лет, но их брак продержался два года.

Дочь Валерия Меладзе разводится с супругом
Валерий Меладзе и дочь Инга. Фото: instagram.com/ingameladze/

28-летняя Дочь Валерия Меладзе Инга познакомилась с журналистом Нури Вергезе в Кембриджской школе. Спустя почти десять лет пара решила сыграть сразу две свадьбы. Шикарное торжество не смогло скрепить отношения – Инга Меладзе развелась с мужем спустя два года.

Инга Меладзе с мужем. Фото
Брак дочери Меладзе едва продержался два года. Фото: instagram.com/ingameladze/

«Их отношения изжили себя. Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу», — передает источник порталу «СтарХит».

Влюбленные поженились в январе 2017 года в Англии. Первая свадьба была скромной, на ней присутствовало всего 16 человек. На торжество не смогли попасть сестра Соня и сам Валерий Меладзе. Позже Инга и Нури решили отпраздновать пышную свадьбу в Марокко, на родине возлюбленного.

Нури Вергезе смог оплатить как половину шикарного торжества, так и дорогое обручальное кольцо для любимой. Церемония проходила в Марракеше в пятизвездочном отеле. Родные Инги привезли каравай, чтобы соблюсти традицию. Такое событие пропустить Валерий Меладзе, конечно же, не мог.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерий МеладзеДочь МеладзеИнга Меладзеразвод

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Валерия Меладзе разводится с супругом
Интересно?
Поделись с друзьями: