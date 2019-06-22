Дочь Валерия Меладзе разводится с супругом

Инга была знакома с Нури Вергезе около десяти лет, но их брак продержался два года.

28-летняя Дочь Валерия Меладзе Инга познакомилась с журналистом Нури Вергезе в Кембриджской школе. Спустя почти десять лет пара решила сыграть сразу две свадьбы. Шикарное торжество не смогло скрепить отношения – Инга Меладзе развелась с мужем спустя два года.

«Их отношения изжили себя. Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу», — передает источник порталу «СтарХит».

Влюбленные поженились в январе 2017 года в Англии. Первая свадьба была скромной, на ней присутствовало всего 16 человек. На торжество не смогли попасть сестра Соня и сам Валерий Меладзе. Позже Инга и Нури решили отпраздновать пышную свадьбу в Марокко, на родине возлюбленного.

больше по теме Джанабаева и Меладзе не скрывали чувств на премии «МУЗ-ТВ» Звездная пара стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.

Нури Вергезе смог оплатить как половину шикарного торжества, так и дорогое обручальное кольцо для любимой. Церемония проходила в Марракеше в пятизвездочном отеле. Родные Инги привезли каравай, чтобы соблюсти традицию. Такое событие пропустить Валерий Меладзе, конечно же, не мог.