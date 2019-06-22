Екатерина Климова прокомментировала расставание с Гелой Месхи

Гоша Куценко уверен, что пара успеет помириться до того, как официально оформит развод.

Недавно Екатерина Климова и Гела Месхи решили расстаться. Слухи о разрыве актерской четы ходили давно, но только сейчас нашил подтверждение. Климова старается не общаться с прессой и мало что говорит о разводе.

В СМИ также появилась информация, что Гела Месхи закрутил роман с Катрин Асси. Поклонники успели предположить, что из-за предательства мужа супруги подали на развод. Тем временем 28-летняя актриса поспешила опровергнуть заявления прессы. Катрин Асси призналась, что её связывают с Месхи только дружеские отношения.

После настойчивых просьб журналистов прокомментировать ситуацию Екатерина Климова посоветовала больше следить за её творчеством. На вопрос о возможном романе мужа на стороне актриса ответила лаконично: «А я тут причем?»

Тем временем коллеги актёров надеются на скорое объединение супругов. Гоша Куценко уверен – Месхи и Климова погорячились. Актер отметил, что творческие люди часто бывают вспыльчивыми, поэтому не стоит относится к их словам всерьез.