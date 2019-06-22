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Пенкин подал в суд на авиакомпанию Utair

Певца не пустили на самолёт, обвинив в алкогольном опьянении.

Пенкин подал в суд на авиакомпанию Utair
Сергей Пенкин. Фото: globallookpress

Сергея Пенкина не пустили на борт самолета. Как сообщила авиакомпания Utair, артист был пьян после того, как ждал задержанный рейс «Москва — Минеральные Воды» в баре. Пенкин готов оспаривать заявление компании. По мнению артиста, он просто устал ждать рейс и уехал домой.

Сергей Пенкин. Фото
Сергей Пенкин не смог выступить на концерте из-за скандала. Фото: globallookpress

Продюсер Пенкина Вадим Колчаков заявил, что из-за задержки музыкант не смог попасть на гастроли. С артистом должны были выступать учащиеся его вокальной школы, но в итоге концерт отменили. Вылет из Внуково переносили три раза, обещали сделать вылет в 4 часа утра.

«Все вранье! Он не был пьян. Сейчас артист вместе со своим адвокатом составляет иск к Utair, мы будем судиться», — сказал Вадим Колчаков «Комсомольской правде».

Поклонники и пресса не первый год подозревают Сергея Пенкина к зависимости от спиртного. Последний громкий случай произошел в прошлом году, во время Чемпионата мира по футболу. Тогда пьяный артист уснул на лавочке, после чего лишился украшений и дорогого телефона.

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аэропорт Внуковозвездный скандалиск в судСергей Пенкин

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Пенкин подал в суд на авиакомпанию Utair
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