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Собчак показала успехи сына в изучении английского

После полугода занятий Платон свободно общается с репетитором.

Собчак показала успехи сына в изучении английского
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Ксения Собчак всерьёз занялась образованием сына. Двухлетний Платон ходит в секцию дзюдо, а также учит китайский и английский языки. Мальчик занимается с репетитором, который является носителем языка. Собчак опубликовала в Stories видео, как Платон разговаривает на английском.

Сын Ксении Собчак. Фото
Двухлетний Платон говорит на английском без акцента. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak/

Репетитор держит мальчика на коленках и читает ему книжку. Учитель задает вопросы Платону только на английском языке. Сын Собчак понимает репетитора и рассказывает о подводном мире спустя полгода занятий.

После громкого расставания с Максимом Виторганом светская львица призналась, что поддерживает с ним дружеские отношения. Актер старается каждые выходные видеться с сыном. Виторган не платит алименты, что Ксению Собчак вполне устраивает.

Недавно экс-супруг светской львицы помирился с Константином Богомоловым. Новый возлюбленный Собчак непринужденно беседовал с Виторганом на премьере постановки «Мастер и Маргарита». Мужчины смогли прийти к согласию после скандальной потасовки, которая случилась зимой.

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английский языквоспитание сынаКсения Собчаксын Ксении Собчак

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Собчак показала успехи сына в изучении английского
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