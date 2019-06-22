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У Валуева диагностирован рак мозга

Бывший спортсмен признался, что борется с тяжелым заболеванием почти 10 лет.

У Валуева диагностирован рак мозга
Николай Валуев признался, что борется с раком мозга. Фото: globallookpress.com

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что много лет пытается вылечить рак мозга. По словам знаменитости, из-за опухоли он был вынужден уйти из профессионального спорта, оставив карьеру боксера в 2010 году. Об этом Валуев рассказал в программе «Он и она», которая вышла на канале «ТВ Центр».

Депутат Госдумы признался, что врачи провели ему две операции: одну – в Германии, другую – в России. Однако ни немецкие, ни российские хирурги так и не смогли удалить опухоль целиком.

Валуев рассказал, что опухоль затронула жизненно важные сосуды, поэтому он принял решение не рисковать и регулярно проходить лечение. 45-летний боксер вынужден ложиться на химиотерапию каждый месяц.

«Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать», – рассказал парламентарий.

По словам депутата Госдумы, специфика болезни такова, что требует незамедлительного лечения.

Валуев отметил, что не может назвать себя героем, когда ложился на очередную операцию. Экс-чемпион признался, что поначалу был напуган диагнозом, но позже решил бороться с болезнью всеми доступными методами.

Николай Валуев женат, у него есть трое детей: 17-летний Григорий, 12-летняя Ирина и 6-летний Сергей.

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У Валуева диагностирован рак мозга
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