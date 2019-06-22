Том Харди вернется к роли Венома

В прошлом году на широкие экраны вышел фильм «Веном». Над ним работала киностудия Sony Pictures, главную роль сыграл британский актер Том Харди. Кинокомикс собрал хорошую кассу – создатели заработали на блокбастере 855 миллионов долларов, при этом бюджет проекта – 100 миллионов долларов.

Поклонники давно ждут информацию о продолжении истории Венома. Накануне об этом изданию Screen Rant рассказала продюсер кинокомикса Эми Паскаль. Она подтвердила, что студия планирует снять продолжение, в котором главную роль снова сыграет Том Харди. Другого актера в образе Венома разработчики фильма не видят.

По ее мнению, успех первой части можно объяснить двумя факторами.

«Один из них заключается в том, что Sony проделала большую работу по созданию этой франшизы, дала ей жизнь и свой собственный мир. Ну, и Том Харди, конечно. Когда вы думаете о Веноме, вы никогда не сможете представить в этом образе кого-то, кроме него», — отметила Паскаль.

Точной даты премьеры, а также графика съемок сиквела еще нет. До этой картины поклонники кинокомиксов увидят несколько новых и дополненных фильмов с любимыми героями. Так, в конце июня в течение нескольких дней в кинотеатрах IMAX покажут режиссерскую версию последних «Мстителей», которые собрали в прокате более 2,8 миллиарда долларов.