ЗВЕЗДЫ

Том Харди вернется к роли Венома

О продолжении кинокомикса в интервью рассказала продюсер франшизы Эми Паскаль.

Том Харди вернется к роли Венома
Актер Том Харди Фото: globallookpress.com

В прошлом году на широкие экраны вышел фильм «Веном». Над ним работала киностудия Sony Pictures, главную роль сыграл британский актер Том Харди. Кинокомикс собрал хорошую кассу – создатели заработали на блокбастере 855 миллионов долларов, при этом бюджет проекта – 100 миллионов долларов.

Поклонники давно ждут информацию о продолжении истории Венома. Накануне об этом изданию Screen Rant рассказала продюсер кинокомикса Эми Паскаль. Она подтвердила, что студия планирует снять продолжение, в котором главную роль снова сыграет Том Харди. Другого актера в образе Венома разработчики фильма не видят.

По ее мнению, успех первой части можно объяснить двумя факторами.

«Один из них заключается в том, что Sony проделала большую работу по созданию этой франшизы, дала ей жизнь и свой собственный мир. Ну, и Том Харди, конечно. Когда вы думаете о Веноме, вы никогда не сможете представить в этом образе кого-то, кроме него», — отметила Паскаль.

Что известно о продолжении "Венома"
Том Харди на премьере «Венома» в Москве Фото: globallookpress.com

Точной даты премьеры, а также графика съемок сиквела  еще нет. До этой картины поклонники кинокомиксов увидят несколько новых и дополненных фильмов с любимыми героями. Так, в конце июня в течение нескольких дней в кинотеатрах IMAX покажут режиссерскую версию последних «Мстителей», которые собрали в прокате более 2,8 миллиарда долларов.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВеномкинокомиксыТом Харди

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Том Харди вернется к роли Венома
Интересно?
Поделись с друзьями: