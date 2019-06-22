НОВОСТИ

Милана Тюльпанова ответила на критику ее фигуры

Молодая мама уверяет, что не использует фотошоп на своих снимках.

Милана Тюльпанова ответила на критику ее фигуры
Милана Тюльпанова. уверяет, что не использует фотошоп. Фото: Instagram@milana_tulpanova

В апреле Милана Тюльпанова и Александр Кержаков завершили бракоразводный процесс и решили вопрос опеки над сыном. Жизнь молодой мамы продолжается: на днях она отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда радует поклонников пляжными фото.

Но, видимо, снимки модели в Instagram нравятся не всем. Милану начали упрекать в том, что она слишком увлекается редактированием своих снимков, скрывая фотошопом целлюлит и другие недостатки фигуры. В очередном своем посте Тюльпанова ответила на критику.

«Кто-то что-то мне там писал про фотошоп. Специально для вас даже синяки замазывать не стала», – подписала девушка новый кадр с мальдивского пляжа, где она в купальнике позирует перед камерой.

Некоторые подписчики странички начали гадать, откуда могли взяться синяки на ногах Миланы, но большинство комментаторов просто похвалили ее за честность и отметили, что у нее просто идеальная фигура. «Фигурка что надо», «Красоту фотошопом не спрячешь», «Выглядишь восхитительно», «Красотка. А про фотошоп кто говорит – завидует», – поддержали Тюльпанову пользователи соцсети.

Фото: Instagram@milana_tulpanova

Напомним, по решению суда после развода сын Кержакова и Тюльпановой Артемий остался с матерью. Милана часто делится в соцсети кадрами с мальчиком, но в этот раз малыш, судя по всему, остался дома.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАлександр КержаковМилана ТюльпановаФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Милана Тюльпанова ответила на критику ее фигуры
Интересно?
Поделись с друзьями: