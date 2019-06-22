Милана Тюльпанова ответила на критику ее фигуры

Молодая мама уверяет, что не использует фотошоп на своих снимках.

В апреле Милана Тюльпанова и Александр Кержаков завершили бракоразводный процесс и решили вопрос опеки над сыном. Жизнь молодой мамы продолжается: на днях она отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда радует поклонников пляжными фото.

Но, видимо, снимки модели в Instagram нравятся не всем. Милану начали упрекать в том, что она слишком увлекается редактированием своих снимков, скрывая фотошопом целлюлит и другие недостатки фигуры. В очередном своем посте Тюльпанова ответила на критику.

«Кто-то что-то мне там писал про фотошоп. Специально для вас даже синяки замазывать не стала», – подписала девушка новый кадр с мальдивского пляжа, где она в купальнике позирует перед камерой.

Некоторые подписчики странички начали гадать, откуда могли взяться синяки на ногах Миланы, но большинство комментаторов просто похвалили ее за честность и отметили, что у нее просто идеальная фигура. «Фигурка что надо», «Красоту фотошопом не спрячешь», «Выглядишь восхитительно», «Красотка. А про фотошоп кто говорит – завидует», – поддержали Тюльпанову пользователи соцсети.

Напомним, по решению суда после развода сын Кержакова и Тюльпановой Артемий остался с матерью. Милана часто делится в соцсети кадрами с мальчиком, но в этот раз малыш, судя по всему, остался дома.