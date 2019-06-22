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«Я здоров»: Бари Алибасов записал обращение к поклонникам

Продюсер лично рассказал о своем состоянии.

«Я здоров»: Бари Алибасов записал обращение к поклонникам
Бари Алибасов рассказал о своем здоровье. Фото: globallookpress.com

После выписки Бари Алибасова из больницы известия о его здоровье поступали самые разные. Сообщалось, что его почти не лечат от последствий отравления, дают самые дешевые препараты, не кормят и даже насильно удерживают в квартире. Сам Бари Каримович лишь подогрел эти слухи, когда его в неадекватном состоянии показали в очередном выпуске программы «Прямой эфир».

Успокоить общественность наконец решил сам Алибасов. Он записал обращение к поклонникам, в котором рассказал о своем здоровье. По словам 72-летнего артиста, с ним все в полном порядке. Детского питания в баночках, которое продюсеру прописали врачи, у него достаточно. А накануне вечером у него получилось съесть половину тарелки гречневой каши, чему он несказанно рад.

«Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Это чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно», – цитирует Бари Каримовича «Комсомольская правда».

Пока специалисты НИИ Склифосовского не разрешают Алибасову длительные поездки. Поэтому запланированное путешествие в Казахстан на реабилитацию в элитной клинике создателю «На-На» пришлось отложить. Состояние продюсера контролирует доктор, который приходит к нему на дом, также ему помогают сын Бари Алибасов-младший, племянник Рудольф и ассистент Сергей.

Бари Алибасов восстанавливает здоровье после отравления. Фото: globallookpress.com
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«Я здоров»: Бари Алибасов записал обращение к поклонникам
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