Состояние госпитализированной Федосеевой-Шукшиной улучшилось

Лидия Федосеева-Шукшина была накануне экстренно доставлена в больницу. Актриса вызвала скорую помощь, когда почувствовала, что задыхается. Медики оказали звезде первую помощь, как выяснилось, у нее случился серьезный приступ астмы.

О здоровье Лидии Николаевны рассказал журналистам пиар-менеджер ее супруга Бари Алибасова. По словам Вадима Горжанкина, ее состояние уже нормализовалось. Надолго под наблюдением врачей Федосеева-Шукшина не останется, вскоре она вернется домой.

«Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет», – сообщил представитель Алибасова.

Ранее факт госпитализации актрисы подтвердила ее дочь Ольга Шукшина. Как выяснилось, приступ удушья у пожилой артистки произошел ночью. К счастью, медики сработали очень оперативно: бригада «скорой» приехала практически сразу, передает «РИА Новости».

Напомним, здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной пошатнулось после несчастного случая с Бари Алибасовым. Когда продюсер едва не погиб, по ошибке глотнув из яркой бутылки бытовую химию, актриса слегла. Врач Алибасова пояснил, что в ее возрасте артистке нельзя волноваться, так как у нее сразу же начинается мерцательная аритмия.