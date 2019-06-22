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Состояние госпитализированной Федосеевой-Шукшиной улучшилось

О здоровье актрисы рассказал представитель Бари Алибасова.

Состояние госпитализированной Федосеевой-Шукшиной улучшилось
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились совсем недавно. Фото: globallookpress.com

Лидия Федосеева-Шукшина была накануне экстренно доставлена в больницу. Актриса вызвала скорую помощь, когда почувствовала, что задыхается. Медики оказали звезде первую помощь, как выяснилось, у нее случился серьезный приступ астмы.

О здоровье Лидии Николаевны рассказал журналистам пиар-менеджер ее супруга Бари Алибасова. По словам Вадима Горжанкина, ее состояние уже нормализовалось. Надолго под наблюдением врачей Федосеева-Шукшина не останется, вскоре она вернется домой.

«Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет», – сообщил представитель Алибасова.

Ранее факт госпитализации актрисы подтвердила ее дочь Ольга Шукшина. Как выяснилось, приступ удушья у пожилой артистки произошел ночью. К счастью, медики сработали очень оперативно: бригада «скорой» приехала практически сразу, передает «РИА Новости».

Напомним, здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной пошатнулось после несчастного случая с Бари Алибасовым. Когда продюсер едва не погиб, по ошибке глотнув из яркой бутылки бытовую химию, актриса слегла. Врач Алибасова пояснил, что в ее возрасте артистке нельзя волноваться, так как у нее сразу же начинается мерцательная аритмия.

Лидия Федосеева-Шукшина выздоравливает. Фото: globallookpress.com
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Состояние госпитализированной Федосеевой-Шукшиной улучшилось
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