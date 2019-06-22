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Алена Кравец готова взять на воспитание дочь Началовой

Светская львица не против сделать из 12-летней Веры настоящую леди.

Алена Кравец готова взять на воспитание дочь Началовой
Алена Кравец. Фото: globallookpress

Алена Кравец переживает за дочку Юлии Началовой. 12-летняя Вера живет то у отца Евгения Алдонина, то у бабушки с дедушкой. Светская львица понимает, как девочке тяжело без мамы. Кравец заявила, что готова приглашать Веру в гости и сделать из неё настоящую леди.

 «Двери моего дома открыты для Верочки! Могу обучить ее хорошим манерам, этикету, ввести в светский круг, помочь с реализацией творческого потенциала, снимать в своих клипах», — передает слова Алены Кравец портал «Дни.ру».

Юлия Началова. Фото: globallookpress
Кравец хочет сделать из дочери Началовой настоящую леди. Фото: globallookpress

Светская львица видит, что у дочери Началовой скрыт актерский потенциал. Вера участвует в театральных постановках, поэтому Алена Кравец готова её поддержать в творчестве.

Кроме того, у светской львицы подрастает дочка Даниэлла, которая немного младше Веры Алдониной. Алена Кравец уверена, что девочки могли бы отлично проводить время вместе.

Юлия Началова ушла из жизни в 39 лет из-за целого букета заболеваний. На протяжении долгих лет певица боролась с красной волчанкой, подагрой и диабетом. Во время госпитализации началась гангрена ноги после незначительного пореза. В память о Началовой снимают фильм, который выйдет осенью этого года.

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Алена Кравец готова взять на воспитание дочь Началовой
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