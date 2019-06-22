«Наконец-то нашел папу»: сын Алибасова эмоционально выступил на ток-шоу

72-летний Бари Алибасов не на шутку напугал родных и близких, когда попал в больницу с отравлением. Врачам даже пришлось ввести его в состояние комы, чтобы спасти жизнь пациента. В начале этой недели музыканта выписали. Первое время он вел себя странно: хотел лишить наследства сына, рассказывал, как выглядит ад, и заявлял, что его мучили и связывали. Все это шокировало общественность. На днях он вновь стал героем передачи Андрея Малахова. В студии «Привет, Андрей!» продюсер рассказал, что уже после выписки из больницы его хотели убить.

История Бари Каримовича о том, как его раздели, связали и обкалывали неизвестными препаратами, многих повергла в шок. Но артист так и не объяснил, кто и зачем это делал. В студии появилась Марина Хлебникова, которая не могла сдержать слез. Певица считает Алибасова отцом, поэтому как никто другой за него переживала. Пришел в студию и сын музыканта Алибасов-младший, которого отец после выхода из больницы хотел лишить наследства.

«Друзья, это самый жесткий период в жизни в был. Так получилось, что никто кроме меня не знал, как все произошло, как его увели, а это, наверное, самое жесткая история была. Пришлось на себя взять всю ответственность, чтобы отгородить других», — сразу пояснил мужчина.

Он рассказал, как отец позвонил ему и стал хрипеть в трубку. Тогда наследник музыканта поехал к нему домой и постоянно названивал папе, чтобы знать, что он еще жив. «Через семь минут приезжаю, через минуту приезжает «скорая». Поднимаемся, открываю, а папа в кровище, начинает все это отхаркивать, что у него было внутри. Прям у порога лег и улыбается», — вспомнил Бари Бариевич.

Его попытался перебить Рустам Солнцев, что вывело из себя мужчину: «Замолчи! Смотрел тебя вчера на youtube, убил бы! Ты ржешь?».

«А я только что с похорон. Вчера бабушка умерла из-за этого, отцовская теща», — осадил его сын продюсера. «Бабушке и так было плохо, но когда она его увидела в таком состоянии в репортаже, то это ее добило окончательно», — признался Алибасов-младший. Он вернулся к истории отца. По словам мужчины, в студии он впервые увидел его в адекватном состоянии.

«Я оставил его с друзьями близкими и уехал, так как считал, что уже потерял папу, что его сознание может не прийти обратно. Потерял бабушку, но наконец-то нашел папу», — расплакавшись, поделился Бари Бариевич.

Он отметил, что не держит обиду на отца. По словам мужчины, у него до сих пор перед глазами гастроскопия Алибасова с полностью обожженным пищеводом. «Возьмите трубу, выверните наизнанку, и это будет его желудок. Куча трубочек была к нему приставлена, и когда эти трубочки были приставлены, то боль дикая, представляете. Он от этой боли вертится, а если он шевельнется влево или вправо, то все, кровотечение», — поведал сын артиста. По его словам, тогда врачи и решили привязать Алибасова, чтобы обездвижить.

Бари Бариевич с содроганием вспомнил, как СМИ сообщили о смерти его папы. Мужчина отметил, что каждый день, пока продюсер находился в больнице, ему каждое утро приходилось обзванивать врачей и потом опровергать недостоверную информацию о его кончине. Он крепко обнял отца и заверил, что не хочет отобрать у него квартиру. Алибасов-младший также обратился к Рустаму Солнцеву и попросил его не пиариться на подобных историях и проверять любую информацию перед тем, как говорить ее людям.