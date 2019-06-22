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Эвелина Бледанс мечтает сняться в фильме о войне

Артистке очень идет военная форма.

Эвелина Бледанс мечтает сняться в фильме о войне
Эвелина Бледанс. Фото: globallookpress.com

За свою карьеру Эвелина Бледанс снялась во многих фильмах и телепроектах, сыграла в ряде театральных постановок. Артистка признается: до сих пор ей не удалось получить роль ни в одном фильме о войне, хотя она мечтает об этом.

Размышлениями о кино актриса и телеведущая поделилась с поклонниками. На страничке Эвелины в Instagram появился снимок, на котором она позирует в военной форме. Как отметила Бледанс, ее любимая картина о войне – «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Но к съемкам в подобных фильмах готов далеко не каждый актер.

«Я никогда не снималась в фильмах о войне. Знаю точно, это очень непросто, и до этого надо дорасти – и актерски, и душевно», – пишет ведущая.

Подписчики блога согласились с этим мнением и отметили, что хотели бы когда-нибудь увидеть актрису на экране в военном фильме. Тем более, что форма ей очень к лицу.

«Вам идет форма, красавица вы наша Эвелина!», «С удовольствием посмотрела бы вас в фильме о войне», «Очень форма идет, но роль должна быть посерьезнее, военный врач на передовой, например», – рассуждают комментаторы.

«Посылаю в космос запрос о роли в фильме о войне», – ответила Бледанс одной из поклонниц.

Фото: Instagram@bledans
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Эвелина Бледанс мечтает сняться в фильме о войне
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