Равшана Куркова прокомментировала свою «связь» с женатым режиссером

Информация о том, что у 38-летней Равшаны Курковой роман с режиссером Владимиром Битоковым, появилась после завершения «Кинатавра». Очевидцы утверждают, что знаменитости на кинофестивале вели себя как пара.

О режиссере известно, что он приехал из Нальчика, женат и воспитывает двоих маленьких детей. Актрису тут же обвинили, что она пытается разрушить чужую семью.

Звезда не стала вдаваться в подробности и ответила хейтерам многозначительно.

«Глухой слышал, как немой рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал», – процитировала Куркова старинную еврейскую пословицу.

Таким образом, Равшана дала понять, что с Битоковым ее связывают только дружеские отношения.

Напомним, актриса скрывает свою личную жизнь. Известно, что Куркова несколько лет встречалась со Станиславом Румянцевым, но поклонники так и не дождались известия о свадьбе.

Также у Равшаны Курковой был роман с бизнесменом Ильей Бачуриным, с которым она рассталась без скандалов и взаимных упреков. С тех пор звезда предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и не посвящает публику в сердечные дела.