Стас Пьеха после пятилетнего ремонта переехал в новую квартиру

Российский певец Стас Пьеха после долгого ремонта перебрался в новую квартиру. Она находится на севере-западе столицы. Ремонтные работы растянулись на пять лет и дорого обошлись. По его словам, процесс затянулся, так как строительные бригады делали в квартире все с нуля. С дизайном исполнителю помогла его сестра Эрика, пишет издание «СтарХит».

В новой квартире Пьеха все обустроил по своему вкусу и предпочтениям. Он много лет занимается спортом, поэтому сделал для себя небольшой спортзал, где есть турник, брусья и другие приспособления. В гостиной «поселился» большой телевизор и игровая приставка, за пультом которой Стас отдыхает. Этот досуг ему нравится куда больше просмотра сериалов. И, конечно, Пьеха не забыл о музыке.

«У меня клавиши и два вида перкуссии, — делится Стас. — Научился играть на них в начале 2000-х. Работал тогда с Пелагеей, пел в казачьем ансамбле и одновременно постукивал на ударных. Это медитативный процесс, постепенно втягиваешься в ритм, чувствуешь эмоции…» — цитирует Пьеху «СтарХит».

Что касается кухни, то певец готовить не любит. Максимум, что он может себе сделать – легкий завтрак. По большей части Стас питается в кафе и ресторанах. Любимое место в новой квартире у исполнителя – это кровать. Он признался, что лучше всего ему работается в дороге и как раз на диване. Пьеха пишет песни, стихи и дневник.

Когда Стас рассказывал о своей квартире, то отметил, что его поведение зависит от настроения. Он может рано утром включить концерт или начать играть на музыкальном инструменте. Однако, по словам новосела, его соседи пока не жаловались.