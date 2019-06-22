Алибасов заявил, что его пытались убить

Продюсер рассказал, как вновь оказался в больнице. Он заверил, что его раздели и два дня держали связанным.

После отравления, комы и выписки из больницы Бари Алибасов продолжает вести себя странно, вызывая беспокойства в обществе. Когда музыкант дал первое интервью Андрею Малахову, то почти никого не мог вспомнить из друзей и даже близких. Позже выяснилось, что на тот момент артист находился под действием сильнодействующих лекарств, поэтому его поведение вызывало много вопросов. Правда, многие вскоре стали подозревать, что мужчина мог инсценировать свое отравление ради пиара.

В эту субботу Алибасов стал героем еще одной передачи Малахова — «Привет, Андрей!». Он вновь всех поразил, появившись в инвалидном кресле и с арбузом в руках. В какой-то момент музыкант упал на пол, чем напугал всех присутствующих. Артист не пострадал и присоединился к гостям передачи. Узнал он не всех, кто там был. Бари Каримович завил, что несколько часов назад побывал на войне. Он пояснил, что имеет в виду потасовку, которая произошла у него дома, куда приехала бригада медиков, полиция, МЧС. Там также была диетолог Марият Мухина, которой продюсер не дал сделать укол.

«80% Москвы верят идиотам и следуют предложениям самых разных идиотов. Чего только мы не покупаем. Дело в том, что на четыре дня я куда-то там поехал. Там мне делали какие-то уколы. Все эти уколы выскребали напрочь сознание. Я потерял ощущение времени суток. Терял самого себя. Меня там раздели, связали и связанным держали двое суток», — поделился Алибасов.

В доказательство он продемонстрировал синяки на своих руках. Ведущий отметил, что ранее музыкант ему говорил о том, что его связывали в видениях, когда он был в коме. «Там я четыре дня летал», — отметил мужчина, давая понять, что теперь говорит уже о другой ситуации.

«Два эпизода! Одно к другому не имеет никакого отношения», — подчеркнул Бари Каримович. Он вновь подтвердил, что выпил по ошибке средство для очистки труб. По его словам, потом, когда он вышел из больницы, то его сознание было словно в тумане. «Там, где меня отравили, там же меня пытались убить», — огорошил всех мужчина. Он так и не назвал, кто и зачем удерживал его в клинике.

В студии появилась бывшая жена артиста Виктория. Она переживала за него больше других, рыдая не один день. «Привыкай. Я уже умирал три раза, реально», — заявил Бари Каримович. Он рассказал, что работает с группой «На-На» над новой концертной программой, которой не будет равных в мире. «Это будет шок во всем мире», — объявил продюсер. Когда коллектив исполнил песню в студии, то он зажигательно танцевал с другими гостями.