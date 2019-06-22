Тимати заработал миллионное состояние на торговле бургерами

Рэпер уверяет, что не собирается до пенсии выступать на сцене.

Тимати не скрывает, что музыка для него стала весьма прибыльным бизнесом. Приносят главе Black Star доход и другие его деловые проекты – автомойки, студии тату, выпуск одежды и, конечно, бургерные, которые открылись уже во многих крупных городах страны.

Сеть фастфуда оказалась популярной в народе, за бургерами Тимати, бывает, выстраиваются очереди. Прибыль от каждой из торговых точек достигает 45 миллионов рублей в месяц. Несмотря на то, что выручку от предпринимательской деятельности рэпер делит со своими друзьями и соратниками Пашу и Вальтером, в 2018 году ему удалось занять 17-е место в списке самых состоятельных российских звезд.

«Я строю одну из самых мощных в России компаний не для того, чтобы в семьдесят лет это было основным источником дохода. Не собираюсь до пенсии быть на сцене и зарабатывать только этим», – рассказывал исполнитель.

Только за прошлый год Тимати заработал 4,5 миллиона долларов. Несмотря на внушительное состояние, артист принимает активное участие в раскрутке своих бургерных. Он появляется на открытии каждой точки и угощает первых посетителей собственноручно приготовленными блюдами.

По материалам шоу #ВТЕМЕ YouTube-канала «Телеканал Ю».