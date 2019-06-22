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Тимати заработал миллионное состояние на торговле бургерами

Рэпер уверяет, что не собирается до пенсии выступать на сцене.

Тимати заработал миллионное состояние на торговле бургерами
Тимати - в списке самых богатых российских звезд. Фото: globallookpress.com

Тимати не скрывает, что музыка для него стала весьма прибыльным бизнесом. Приносят главе Black Star доход и другие его деловые проекты – автомойки, студии тату, выпуск одежды и, конечно, бургерные, которые открылись уже во многих крупных городах страны.

Сеть фастфуда оказалась популярной в народе, за бургерами Тимати, бывает, выстраиваются очереди. Прибыль от каждой из торговых точек достигает 45 миллионов рублей в месяц. Несмотря на то, что выручку от предпринимательской деятельности рэпер делит со своими друзьями и соратниками Пашу и Вальтером, в 2018 году ему удалось занять 17-е место в списке самых состоятельных российских звезд.

«Я строю одну из самых мощных в России компаний не для того, чтобы в семьдесят лет это было основным источником дохода. Не собираюсь до пенсии быть на сцене и зарабатывать только этим», – рассказывал исполнитель.

Только за прошлый год Тимати заработал 4,5 миллиона долларов. Несмотря на внушительное состояние, артист принимает активное участие в раскрутке своих бургерных. Он появляется на открытии каждой точки и угощает первых посетителей собственноручно приготовленными блюдами.

Тимати и Анастасия Решетова вскоре станут родителями. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

По материалам шоу #ВТЕМЕ YouTube-канала «Телеканал Ю».

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Тимати заработал миллионное состояние на торговле бургерами
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