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Пригожин признался в любви к пешим прогулкам, сидя в автомобиле

Продюсер считает, что в Москве стало меньше пробок, а количество пешеходных зон увеличилось.

Пригожин признался в любви к пешим прогулкам, сидя в автомобиле
Иосиф Пригожин рассказал, за что любит Москву. Фото: globallookpress.com

Иосиф Пригожин рассказал, за что любит Москву. Продюсер Валерии опубликовал пост в Instagram, в котором поведал, что с удовольствием катается по ночному городу. По словам Пригожина, в последнее время в столице стало меньше пробок, и этот факт способствует заездам по Москве.

Также продюсер сообщил, что любит гулять по столице пешком, позабавив высказыванием своих фолловеров. Некоторые подписчики заметили, что шоумен рассказал об этом, сидя за рулем автомобиля.

«Очень люблю ночную Москву, особенно когда нет пробок. Есть возможность покататься за рулём. Москва – самый красивый город в мире. Я правда не помню, чтобы в современной России наша столица была настолько уютной, что летом при такой погоде вообще никуда уезжать не хочется. А ещё мы любим помногу километров гулять пешком», – рассказал продюсер.

Накануне Иосиф Пригожин трогательно поздравил старшую дочь Валерии с днем рождения. 21 июня Анне Шульгиной исполнилось 26 лет. Продюсер всегда относился к детям Валерии, как к своим собственным, и они, по его словам, отвечали ему взаимностью.

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Анна ШульгинаВалерияИосиф Пригожин

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Пригожин признался в любви к пешим прогулкам, сидя в автомобиле
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