Алибасов упал с инвалидного кресла на съемках у Малахова

За Бари Алибасова переживает вся страна. В начале лета он оказался в больнице в критическом состоянии, так как отравился жидкостью для прочистки труб, перепутав ее с соком. Несколько дней музыкант провел в медикаментозном сне, в который его пришлось погрузить врачам. Когда артист пришел в себя, то у него выявились проблемы с памятью. Он дал интервью Андрею Малахову, но смог поведать лишь о странных видениях, которые были у него в больнице. В какой-то момент мужчина даже забыл, что у него есть сын.

В обществе стали подозревать, что Бари Каримович инсценировал свое отравление ради пиара. Знакомые и друзья в это время еще больше встревожились, так как выяснилось, что артисту не оказывают должного лечения, а возят по ток-шоу, чтобы извлечь выгоду. Так заявила диетолог музыканта и его подруга Марият Мухина. В эту субботу Алибасов стал героем еще одного шоу Малахова — «Привет, Андрей!».

В студии основатель группы «На-На» появился в инвалидном кресле. Он разламывал арбуз, пока помощник катил его к столу. В какой-то момент продюсер просто свалился с кресла, напугав всех гостей в студии. Ему ринулся помочь Малахов, но Бари Каримович сам встал, отряхнулся и снял пиджак. «Хоба», — произнес он, демонстрируя, что находится в полном порядке.

Он прошел к столу и стал разглядывать лица присутствующих. Ему приглянулась эффектная блондинка. «Я вас хочу!» — заявил музыкант. «А ты мое имя помнишь?» — поинтересовалась она, но ответа так и не услышала. Женщиной оказалась Ирина Мирошниченко.

А вот Игоря Сандлера артист узнал сразу и даже вспомнил, как учил его играть на пианино. Когда же он посмотрел отрывки своего недавнего интервью, то не поверил своим глазам. «Что ты намонтировал? Все войны собрал», — с улыбкой произнес Алибасов. «Ну это же не я говорил. Бари Каримович, я просто дар речи потерял, переживаю за вас», — оправдался ведущий. «Вы считаете, что этот человек на видео я?» — спросил гостей музыкант. Многие признались, что давно подозревали, что в нем уживаются две личности. «Я из гроба выбрался только сегодня, и причем в страшном бою», — заявил продюсер. Потом он неожиданно стал говорить, что поучаствовал в акции, в которой обещают человека сделать красивее, но его обманули. Гости в студии не поняли, о чем говорит музыкант.