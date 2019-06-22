Трехлетняя дочка Игоря Николаева наизусть заучила детскую книгу

В октябре дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой исполнится четыре года. Маленькая Вероника уже сейчас удивляет папу и маму, а заодно и поклонников своими талантами.

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Звездные родители с гордостью делятся успехами девочки с подписчиками в Instagram. На новом видео, которое опубликовала Юлия, малышке читают детскую сказку «Гуси-лебеди». Вероника так увлекается этим занятием, что, не слушая отца, начинает сама наизусть пересказывать текст книжки. Судя по всему, это стало сюрпризом для супругов.

«Родители в шоке. «Гуси-лебеди», мне кажется, тоже», – подписала ролик актриса.

Поклонников восхитил энтузиазм трехлетней девочки. «Восхищаюсь такими родителями, которые сами занимаются своим ребенком», «Так приятно смотреть, когда папы с детками занимаются, читают книги», «Образец правильного воспитания», «Такая девочка умненькая, голосочек звонкий! Расти, Вероничка, мы тоже тебя любим!» – пишут комментаторы.

Воспитание дочери ничуть не мешает Николаеву заниматься творчеством. Днем ранее артист представил свое новое творение – композицию, посвященную Сахалину. Артист, который родился и вырос на крупнейшем острове России, не забывает о родном крае.

«Это мое признание в любви Сахалину, друзьям своей юности», – отмечает исполнитель. Фолловеры его блога заверили, что песня непременно станет хитом.