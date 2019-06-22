НОВОСТИ

Трехлетняя дочка Игоря Николаева наизусть заучила детскую книгу

Маленькая Вероника удивила звездных родителей новым талантом.

Трехлетняя дочка Игоря Николаева наизусть заучила детскую книгу
Дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой удивила поклонников. Фото: globallookpress.com

В октябре дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой исполнится четыре года. Маленькая Вероника уже сейчас удивляет папу и маму, а заодно и поклонников своими талантами.

Звездные родители с гордостью делятся успехами девочки с подписчиками в Instagram. На новом видео, которое опубликовала Юлия, малышке читают детскую сказку «Гуси-лебеди». Вероника так увлекается этим занятием, что, не слушая отца, начинает сама наизусть пересказывать текст книжки. Судя по всему, это стало сюрпризом для супругов.

«Родители в шоке. «Гуси-лебеди», мне кажется, тоже», – подписала ролик актриса.

Фото: Instagram@uliaveronika

Поклонников восхитил энтузиазм трехлетней девочки. «Восхищаюсь такими родителями, которые сами занимаются своим ребенком», «Так приятно смотреть, когда папы с детками занимаются, читают книги», «Образец правильного воспитания», «Такая девочка умненькая, голосочек звонкий! Расти, Вероничка, мы тоже тебя любим!» – пишут комментаторы.

Воспитание дочери ничуть не мешает Николаеву заниматься творчеством. Днем ранее артист представил свое новое творение – композицию, посвященную Сахалину. Артист, который родился и вырос на крупнейшем острове России, не забывает о родном крае.

«Это мое признание в любви Сахалину, друзьям своей юности», – отмечает исполнитель. Фолловеры его блога заверили, что песня непременно станет хитом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИгорь Николаев последние новостиЮлия Проскурякова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трехлетняя дочка Игоря Николаева наизусть заучила детскую книгу
Интересно?
Поделись с друзьями: