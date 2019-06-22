«Сессии конец»: Стриженова похвасталась пятерками дочери

Телеведущая сообщила об успехах Александры в Instagram.

Екатерина Стриженова гордится обеими дочерями – 31-летней Анастасией, которая год назад впервые стала мамой, и 18-летней Александрой, студенткой социологии МГУ.

51-летняя телеведущая опубликовала в Instagram совместный снимок с младшей дочерью, сообщив, что Александра успешно сдала сессию и с отличием закончила первый курс.

«Ура! Сессия позади! Александра, все пятёрки, это круто! Мы с папой радуемся, дедушка гордится! Ты – умница, прекрасное завершение первого курса МГУ! Поздравляю всех студентов, кто справился с экзаменами!» – написала звезда под фото.

Подписчики Стриженовой похвалили девушку за отличные оценки. К поздравлениям присоединилась телеведущая Елена Малышева.

«Милые мои, любимые девчонки! Как же я желаю вам счастья! Катюш, каждой твоей девочке! Настеньке, Сашеньке!» – прокомментировала звезда Первого канала.

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Отреагировала на пост и сама Александра.

«Я старалась! Мне приятно, что я смогла вас порадовать!» – написала Саша Стриженова в профиле своей звездной мамы.