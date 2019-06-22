Возлюбленная племянника Пугачевой теперь носит знаменитую фамилию

Как известно, у Аллы Пугачевой большая семья. Одно время она всеми силами старалась помочь своему племяннику Владу, который страдал от наркозависимости. Именно певица оплачивала различные клиники, в которых лечился молодой человек. А четыре года назад, когда брат артистки скончался, она оформила опекунство над парнем и уже сама стала заботиться о нем. Первый брак Влада оказался неудачным.

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Дважды судимая Виктория Фадеева родила ему сына, но позже в семье случилась беда. В 29 лет племянник певицы стал инвалидом, неудачно сделав укол в ногу. У него отнялись нижние конечности и почти не функционировали руки. С женой Влада тоже произошло несчастье. После очередного укола она впала в кому. О наследнике пары теперь заботится Алла Борисовна. Она также отправила племянника на лечение в Израиль. Домой он вернулся уже полностью здоровым и даже встретил новую любовь.

21 июня Влад расписался в Перовском ЗАГСе с девушкой по имени Гузель. От пышного праздника влюбленные отказались. Невеста даже предпочла облачиться в простое платье персикового цвета вместо пышного белого наряда. Жених тоже отказался от смокинга в пользу темных брюк и льняной рубашки. Церемония прошла в узком кругу родных. Однако Пугачева на торжество не приехала. Возможно, что она решила поздравить молодоженов отдельно в еще более спокойной обстановке.

Жить супруги будут в квартире в районе Сокол, которую ранее племяннику подарила Примадонна. Примечательно, что Гузель работала в бильярдной бухгалтером, когда познакомилась с Владом. Она не сразу узнала, что ее возлюбленный — родственник известной артистки. «Только через три дня после нашей встречи Влад сказал, что он племянник Аллы Пугачевой. Сначала я ему не верила, думала, он шутит. Влад покорил меня своей добротой», — призналась девушка. «Я взяла фамилию мужа. Теперь я тоже Пугачева», — похвастала она в беседе с изданием «Комсомольская Правда».